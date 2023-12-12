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        Vali Gökmen Çiçek, mahalle muhtarlarını dinledi

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentte görev yapan mahalle muhtarları ile bir araya gelerek, sorunlarını ve taleplerini dinledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 17:16 Güncelleme: 12.12.2023 - 17:37
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        Vali Gökmen Çiçek, mahalle muhtarlarını dinledi
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        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentte görev yapan mahalle muhtarları ile bir araya gelerek, sorunlarını ve taleplerini dinledi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen "Muhtarlar Toplantısı"nda konuşan Çiçek, birlikte şehre güzel hizmetler verdiklerini ifade etti.

        Muhtarların canla, başla çalıştıklarını gördüğünü belirten Çiçek, "Sizler bizim gözümüz, kulağımızsınız. Bizlerin göremediği eksiklikleri de sizler sayesinde görüyor, çözüm üretiyoruz. Hepimizin amacı da hedefi de hizmet götürmek, vatandaşlarımızın sıkıntılarını giderebilmek." ifadelerini kullandı.

        Çiçek, muhtarlarla beraber olmaya, onların sorunlarını, sıkıntılarını dinlemeye devam edeceklerini ve çözümü noktasında ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

        ​Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da mahallelerin sorunlarının çözümünde birlikte çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

        Program, Demokrasi Mahallesi muhtarı Hatun Kekeç'in Vali Çiçek’e plaket takdimi ile sona erdi.

        Toplantıya, Vali yardımcıları Abdullah Kalkan, Adnan Türkdamar ve Şenol Esmer ile mahalle muhtarları katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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