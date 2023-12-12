Kayseri'de kavgada bıçakla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.
Hunat Mahallesi Sami Akbulut Caddesi'nde H.H. (28), belirlenemeyen bir nedenle H.U. (56) ve M.M.U. (25) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.H, belinde taşıdığı bıçakla H.U. ve M.M.U'yu yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İki yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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