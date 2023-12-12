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        Kayseri'de kavgada bıçakla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 23:23 Güncelleme: 12.12.2023 - 23:38
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        Kayseri'de kavgada bıçakla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

        Hunat Mahallesi Sami Akbulut Caddesi'nde H.H. (28), belirlenemeyen bir nedenle H.U. (56) ve M.M.U. (25) ile tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.H, belinde taşıdığı bıçakla H.U. ve M.M.U'yu yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İki yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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