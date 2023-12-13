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        Doktor kendisini tehdit eden kişiyle hasta çocuklara çikolata alması şartıyla uzlaştı

        RAMAZAN KAYA - Kayseri'de görevli doktor, muayenesinden memnun olmadığı iddiasıyla kendisini tehdit eden hastası ile polikliniğe gelen çocuklara 100 çikolata alması şartıyla uzlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 11:31 Güncelleme: 13.12.2023 - 11:31
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        Doktor kendisini tehdit eden kişiyle hasta çocuklara çikolata alması şartıyla uzlaştı
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        RAMAZAN KAYA - Kayseri'de görevli doktor, muayenesinden memnun olmadığı iddiasıyla kendisini tehdit eden hastası ile polikliniğe gelen çocuklara 100 çikolata alması şartıyla uzlaştı.

        Kayseri'de bu yıl uzlaştırmacıya yönlendirilen 8 bin 968 dosyadan 3 bin 200'ünde müşteki ve şüpheliler, Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosundaki müzakereler sonucu hakim karşısına çıkmadan anlaştı. 3 bin 131'i olumsuz sonuçlanan dosyalardan 2 bin 637'sinde ise süreç devam ediyor.

        Uzlaşı ile sonuçlanan dosyalardan bazılarında ise istenen talepler dikkati çekti.

        - Çocuklara 100 çikolata alması şartıyla uzlaştı

        Kayseri Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümünde görevli doktor N.Ç'ye muayene için gelen şüpheli S.B, tedaviden memnun olmadığı iddiasıyla tekrar muayene olmak istediğini belirterek, odadan çıkmak istemedi.

        Doktorun, bekleyen başka hastalar olduğunu söyleyerek beyaz kod verdiği esnada şüpheli, "Bir dahaki sefer geldiğimde muayene etmezsen sana yapacağımı biliyorum." diyerek tehditte bulundu.

        "Tehdit" suçundan uzlaştırma bürosuna giden dosyaya bakan görevli, müşteki doktor N.Ç. ile görüştü. Doktor, hastane polikliniklerinde muayeneye gelen çocuklara dağıtılmak üzere 100 çikolata alması durumunda şüpheli S.B. ile uzlaşabileceğini iletti. Uzlaşmayı kabul eden S.B'nin, aldığı 100 çikolatayı müştekiye teslim etmesi ile taraflar uzlaştı.

        - Depremzede aileye 10 bin lira bağışta bulunma şartıyla anlaştı

        "Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçlamasıyla uzlaştırma bürosuna giden başka bir olayda, taraflardan müşteki H.Y'nin, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden gelen depremzede H.B. ve ailesi için 10 bin lira bağışta bulunması şartı, şüpheli S.Ç. tarafından uygun bulundu.

        Şüphelinin 2 bin liradan 5 taksitle ödeme talebinin kabul edilmesinin ardından taraflar uzlaştı.

        "Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçuna ilişkin diğer olayda ise mağdur S.Ş, şüpheli B.D. ile 3 bin lira su kuyusu yapımı, 2 bin lira fidan dikimi olmak üzere Türkiye Diyanet Vakfına 5 bin lira bağış yapılması, 5 bin lira da kendisine ödemesi konusunda uzlaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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