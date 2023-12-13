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        Kayseri'de "Mutlu Evlilik Akademisi"nin birinci hafta eğitimleri tamamlandı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından düzenlenen "Mutlu Evlilik Akademisi"nin birinci hafta eğitimleri tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 13:36 Güncelleme: 13.12.2023 - 13:36
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        Kayseri'de "Mutlu Evlilik Akademisi"nin birinci hafta eğitimleri tamamlandı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından düzenlenen "Mutlu Evlilik Akademisi"nin birinci hafta eğitimleri tamamlandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, aile kurumunun sağlıklı ve sağlam bir şekilde teşkil edilebilmesine ve evliliklerin uzun ömürlü olmasına katkı sunmayı amaçlayan KAYMEK'in düzenlediği program, Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi'nde gerçekleşti.

        Programa, Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı ve Genel Koordinatör Cenani Ayaydın'ın yanı sıra Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Zekeriya Temircan ve vatandaşlar katıldı.

        Temircan'ın sunumuyla gerçekleşen eğitimde katılımcılara, "kendini tanıma becerileri", "hayat arkadaşımı nasıl seçebilirim?", "aile, akraba müdahalesi ve mahremiyet sınırları", "çatışma ve problem çözme", "evlilik ve kültür" gibi konularda bilgiler verildi.

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