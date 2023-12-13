Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de bıçakla öldürülen 12 yaşındaki çocuk toprağa verildi

        Kayseri'de bir inşaatın çatısında bıçakla öldürülmüş halde bulunan 12 yaşındaki S.D'nin cenazesi defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 15:40 Güncelleme: 13.12.2023 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de bıçakla öldürülen 12 yaşındaki çocuk toprağa verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de bir inşaatın çatısında bıçakla öldürülmüş halde bulunan 12 yaşındaki S.D'nin cenazesi defnedildi.

        Kayseri Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan S.D'nin cenazesi, Hulusi Akar Camisi'ne getirildi.

        Burada kılınan cenaze namazının ardından S.D'nin cenazesi, Ambar Mezarlığı'na defnedildi.

        Öte yandan, aynı okulda eğitim gören S.D. ile şüpheli T.Ş'nin dün sabah tartıştığı, öğle arası okuldan olayın yaşandığı inşaata gittikleri öğrenildi.

        Bu arada olayın ardından T.Ş. ve S.D'nin eğitim gördüğü okulda psikologlar, diğer öğrencilere psikolojik destek verdi.

        - Olay

        Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğüt Sokak'ta 6 katlı inşaatın çatı katından ses gelmesi üzerine olay yerine giden ekipler, S.D'yi bıçakla öldürülmüş halde bulmuştu. Cinayeti işlediği iddia edilen T.Ş, ailesinin ihbarıyla gözaltına alınmış, diğer şüpheli Ş.K. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Anne kızın cenazeleriyle ilgili sıcak gelişme!
        Anne kızın cenazeleriyle ilgili sıcak gelişme!
        Büyükekşi: Ligler 19 Aralık'ta başlayacak
        Büyükekşi: Ligler 19 Aralık'ta başlayacak
        Kira fiyatları 5 aydır düşüyor
        Kira fiyatları 5 aydır düşüyor
        Sopayla "koordinatör oldun" dayağı!
        Sopayla "koordinatör oldun" dayağı!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Fabrikada kazan temizliği faciayla bitti!
        Fabrikada kazan temizliği faciayla bitti!
        En çok eleman aranan meslekler belirlendi
        En çok eleman aranan meslekler belirlendi
        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        Cinsel istismarda bulunan öğretmenden pişkin savunma!
        Cinsel istismarda bulunan öğretmenden pişkin savunma!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        "Hanuka" mumlarını yangın tüpüyle söndürdü
        "Hanuka" mumlarını yangın tüpüyle söndürdü
        İş insanını vahşice öldürmüşlerdi! Cezaları belli oldu!
        İş insanını vahşice öldürmüşlerdi! Cezaları belli oldu!
        Sinema dünyasının acı kabı
        Sinema dünyasının acı kabı
        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        Şimdi ne olacak?
        Şimdi ne olacak?
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        Hadise'den U dönüşü
        Hadise'den U dönüşü
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı
        Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı
        "Önce biz inanmalıyız"
        "Önce biz inanmalıyız"

        Benzer Haberler

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelere 69 milyon liralık spor ya...
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelere 69 milyon liralık spor ya...
        Kayseri'de 12 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli adliyede
        Kayseri'de 12 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli adliyede
        Kayseri'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne kütüphane yapılıyor
        Kayseri'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne kütüphane yapılıyor
        Kayseri'de "Mutlu Evlilik Akademisi"nin birinci hafta eğitimleri tamamlandı
        Kayseri'de "Mutlu Evlilik Akademisi"nin birinci hafta eğitimleri tamamlandı
        KASKİ 4,5 yılda 3 milyar liralık yatırım yaptı
        KASKİ 4,5 yılda 3 milyar liralık yatırım yaptı
        Kayseri´de kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 9 kişi yakalandı
        Kayseri´de kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 9 kişi yakalandı