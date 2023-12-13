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        Kayseri'de 10 firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari, eş zamanlı operasyonda yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 15:52 Güncelleme: 13.12.2023 - 16:20
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        Kayseri'de 10 firari hükümlü yakalandı
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        Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari, eş zamanlı operasyonda yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, hırsızlık ve çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik kent merkezinde çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, 69 personel ve 26 ekiple belirlenen 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, haklarında 10 ay ila 8 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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