Kayseri'de 10 firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari, eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, hırsızlık ve çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik kent merkezinde çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, 69 personel ve 26 ekiple belirlenen 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarında 10 ay ila 8 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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