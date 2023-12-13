Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri Yeraltı Çarşısı esnafı Büyükkılıç'ı ziyaret etti

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Yeraltı Çarşısı esnafını kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 16:15 Güncelleme: 13.12.2023 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri Yeraltı Çarşısı esnafı Büyükkılıç'ı ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Yeraltı Çarşısı esnafını kabul etti.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç'ın makamında gerçekleşen ziyarete Kayseri Yeraltı Çarşısı Dernek Başkanı Gökhan Gülen ile esnaflar katıldı.

        Ziyarette konuşan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek esnaf dostu anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

        Kayseri'nin bir esnaf şehri olduğunu aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Gerek başkanımız gerekse esnaf kardeşlerimiz ne zaman varsak bize gönlünü açar, bizi misafir eder ve bizlere dua eder. Kayseri, malum bir esnaf şehri, bizim de amacımız, esnaflarımızın helalinden kazanıp helalinden harcamaları yönünde onlara yardımcı olmak, bu şehrin huzurunu önemseyerek her zaman fedakarca koşturan kardeşlerimizin elinden tutmak."

        Yeraltı Çarşısı Dernek Başkanı Gökhan Gülen de Büyükkılıç'a kente yaptığı hizmetlerden dolayı minnettar olduklarını belirterek, "Yeraltı çarşısı esnafları olarak Memduh başkanımızın yanında, sonuna kadar arkasındayız. Hizmet ettiği için teşekkürü bir borç biliriz. Bu sıcak ilgisinden, şehre verdiği hizmetlerden ötürü çok minnettarız." ifadelerini kullandı.

        Öte yandan Hunat bölgesinde esnaf ziyareti gerçekleştiren Büyükkılıç, bir fırında pide pişirip esnaflarla sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Anne kızın cenazeleriyle ilgili sıcak gelişme!
        Anne kızın cenazeleriyle ilgili sıcak gelişme!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Sopayla "koordinatör oldun" dayağı!
        Sopayla "koordinatör oldun" dayağı!
        Büyükekşi: Ligler 19 Aralık'ta başlayacak
        Büyükekşi: Ligler 19 Aralık'ta başlayacak
        Kira fiyatları 5 aydır düşüyor
        Kira fiyatları 5 aydır düşüyor
        Gupse Özay'ın kriteri
        Gupse Özay'ın kriteri
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        Bir takım küme düşürülmüştü! Gözler PFDK'da
        Bir takım küme düşürülmüştü! Gözler PFDK'da
        Araştırma: İşte Türkiye'de çalışanlar arasında en mutsuz kesim!
        Araştırma: İşte Türkiye'de çalışanlar arasında en mutsuz kesim!
        En çok eleman aranan meslekler belirlendi
        En çok eleman aranan meslekler belirlendi
        Fabrikada kazan temizliği faciayla bitti!
        Fabrikada kazan temizliği faciayla bitti!
        Cinsel istismarda bulunan öğretmenden pişkin savunma!
        Cinsel istismarda bulunan öğretmenden pişkin savunma!
        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        "Hanuka" mumlarını yangın tüpüyle söndürdü
        "Hanuka" mumlarını yangın tüpüyle söndürdü
        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        Hadise'den U dönüşü
        Hadise'den U dönüşü
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı
        Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı
        "Önce biz inanmalıyız"
        "Önce biz inanmalıyız"

        Benzer Haberler

        Kayseri'de 10 firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 10 firari hükümlü yakalandı
        Okul arkadaşının öldürdüğü 12 yaşındaki Hürkan, son yolculuğuna uğurlandı
        Okul arkadaşının öldürdüğü 12 yaşındaki Hürkan, son yolculuğuna uğurlandı
        Kayseri'de bıçakla öldürülen 12 yaşındaki çocuk toprağa verildi
        Kayseri'de bıçakla öldürülen 12 yaşındaki çocuk toprağa verildi
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelere 69 milyon liralık spor ya...
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelere 69 milyon liralık spor ya...
        Kayseri'de 12 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli adliyede
        Kayseri'de 12 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli adliyede
        Kayseri'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne kütüphane yapılıyor
        Kayseri'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne kütüphane yapılıyor