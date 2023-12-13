Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de hakkında 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti yapmak, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından hakkında 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.G'yi yakaladı.

İşlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçiren hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.