Melikgazi'de 11 daire ve 8 iş yeri açık teklif ihale usulüyle satılacak

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediyeye ait 19 mülkün açık teklif ihale usulüyle satılacağını bildirdi.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, Kazımkarabekir, Anbar ve Battalgazi mahallelerinde 11 daire ve 8 iş yeri için ihale düzenleneceğini belirtti.

Açık teklif usulü ihalenin 20 Aralık Çarşamba günü saat 14.00'te yapılacağını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Birçok mahallede kentsel dönüşüm çalışması yapıyor, vatandaşlarımızı yeni evlerine kavuşturuyoruz. Bu kapsamda Kazımkarabekir, Anbar ve Battalgazi mahallelerinde bulunan daire ve iş yerlerimizi Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda düzenleyeceğimiz ihale ile satışa sunacağız. Dairelerimiz 3+1 ve 2+1 olmak üzere 125 metrekareden 160 metrekareye kadar farklı büyüklükte. İhale şartnamesini almak için Ruhsat ve Denetim Müdürlüğümüze gelebilirsiniz. www.melikgazi.bel.tr internet sayfasından ve dairelerle ilgili bilgiyi de Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nden öğrenebilirsiniz. İhaleye 20 Aralık Çarşamba gününe kadar başvuru yapabilirsiniz. Ev ve iş yeri sahibi olmak isteyen tüm hemşerilerimizi ihalemize bekleriz."