Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Salon:KadirHas Kongre Merkezi

Hakemler: Zravko Rustesic (Karadağ), Valerio Grigioni (İtalya), Xhelal Mumini (Kosova)

Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 10, Ellenberg 21, Fatmanur Karakaş, Merve Arı, Ayşegül Günay Aladağ 6, Petronyte 17, Damla Gezgin 3, Holmes 24

Movistar Estudiantes: Mawuli 2, Saravia, Erauncetamurguil 6, Mendez 4, Zaragoza 4, Whittle 13, Camilion 8, Diaz, Mollenhauer 2, Massey 10, Santiago 6

1. Periyot: 22-10

Devre: 41-18

3. Periyot: 56-36

KAYSERİ

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