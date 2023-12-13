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        Hakkari'de 4 kişinin tüfekle öldürüldüğü arazi kavgasına ilişkin davaya Kayseri'de başlandı

        Hakkari'de iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 4 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin davanın görülmesine, güvenlik gerekçesiyle gönderildiği Kayseri'de başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 23:05 Güncelleme: 13.12.2023 - 23:05
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        Hakkari'de 4 kişinin tüfekle öldürüldüğü arazi kavgasına ilişkin davaya Kayseri'de başlandı
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        Hakkari'de iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 4 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin davanın görülmesine, güvenlik gerekçesiyle gönderildiği Kayseri'de başlandı.

        Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar B.Y, M.S.S, C.Y, E.Y, A.D. ve A.Y. ile avukatları, sanıkların tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Müştekiler ile bazı taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

        Sanık B.Y. savunmasında, olay tarihinde kardeşleriyle ot biçmeye tarlaya gideceğini ancak yaylada bulunan çobanın telefonlara arayarak "Kuzularınız dağıldı, gelin sahip çıkın." demesi üzerine 4 sanıkla birlikte araçla bölgeye gittiklerini söyledi.

        Arazide kuzuları aradıkları esnada, arazi anlaşmazlığı nedeniyle sorun yaşadıkları diğer tarafla karşılaştıklarını anlatan B.Y, "Karşı tarafta dayım S.M. ile 4 kişi vardı. Maktul M.M'nin sanık F.Y'ye küfrettiğini duydum. Bunun üzerine F.Y. tüfekle kendisine ateş etti. Sonra diğerlerine sıkmaya başladı. K.M'ye de sıkacaktı, ben iterek engelledim. Dayıma baktım, ölmüştü. Diğerlerine bakmadım. Cinayeti işleyen, firari sanık F.Y'dir. Onun yakalanması istiyorum. Suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

        Sanıklar E.Y. ve kardeşi C.Y. ise olay günü ot biçmeye tarlaya gittiklerini ve olaydan sonradan haberdar olduklarını öne sürerek, beraatlerini ve tahliyelerini talep etti.

        Diğer 3 sanık da suçlamaları reddederek, beraatlerini ve tahliyelerini istedi.

        Müşteki K.M. ise yeminli tercüman eşliğinde verdiği ifadesinde, olay günü jandarmanın kendilerini araması üzerine, yaylada bulunan hayvanlara bakmaya gittiklerini söyledi.

        Dönmek için araçlarına binecekleri esnada karşı taraftan 9 kişiyi gördüklerini öne süren K.M, "Bize, 'Buraya niye geldiniz?' dediler. Maktul M.M, 'Burada 42 tapumuz var. Burası bizim arazimiz.' dedi. Maktul M.M. de, 'Buraya kavga etmeye gelmedik.' dedi. Siperde saklanan biri bize ateş etmeye başladı. Ben de telefon çeken bir yere doğru kaçmaya başladım. Dengemi kaybedip yere düşünce, vurulup öldüğümü zannettiler. Yerde yatanlara tekrar sıktılar. Eşimi telefonla arayarak haber verdim." diye konuştu.

        Diğer müştekiler de sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

        Mahkeme heyeti, sanıklar C.Y. ve E.Y'nin tahliyesine, değer 4 sanığın ise tutukluluğunun devamına hükmetti. Firari sanıklar F.Y. ve Ç.D. hakkında yakalama müzekkeresinin beklenmesine hükmeden heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Hakkari'nin Sarıtaş köyü ile Van'ın Dereiçi Mahallesi'nde yaşayan iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle 20 Temmuz 2022'de çıkan kavgada tüfekle vurulan M.Z, C.M, M.M. ve S.M. hayatını kaybetmişti.

        Olayın ardından gözaltına alınan B.Y, M.S.S, C.Y, E.Y, A.D. ve A.Y. tutuklanmış, firar eden F.Y. ve Ç.D'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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