Büyükkılıç, belediyede görevli şoförlerle bir araya geldi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye bünyesinde çalışan ulaştırma görevlileriyle bir araya geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye bünyesinde çalışan ulaştırma görevlileriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi kapalı otoparkında personelle kahvaltı yaptı.

Büyükkılıç, "Güne belediyemizin ulaşım hizmetini sağlayan şoförlerimizle başladık. Rabbim, kazasız ve belasız hayırlı hizmet etmeyi nasip etsin." dedi.

Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Oğuzhan Postallı ile İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın da Büyükkılıç'a eşlik etti.