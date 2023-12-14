Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne Mutfak Sanatları Merkezi inşa ediliyor Kayseri'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne Mutfak Sanatları Merkezi inşa ediliyor.

Kayseri'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne Mutfak Sanatları Merkezi inşa ediliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1 milyon 260 bin metrekare alanıyla Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden biri olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi kentin tanıtımına katkı sunacak sosyal tesis ve merkezlerle donatılıyor.

Bu kapsamda yürütülen projeler arasında yer alan Mutfak Sanatları Merkezi'nin inşası sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yeşil alanlar, oyun parkları, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla biyolojik gölet gibi pek çok fonksiyonu vatandaşların hizmetine sundukları bildirdi.

​​​​​​​Kayseri'nin 2021'de UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kreatif Şehirler Ağı Ulusal Listesi'ne dahil edildiğini anımsatan Büyükkılıç, "Bu kapsamda Kayseri'nin zengin mutfağının tanıtımında önemli bir görev üstlenecek Mutfak Sanatları Merkezi'nin yapımı hummalı şekilde sürüyor. Çalışmalarda sona doğru ilerliyoruz. Bu merkezin hem kültüre hem de turizme büyük katkısı olması hedefleniyor." ifadesini kullandı.