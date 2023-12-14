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        Kayseri'de overlok kursu düzenlenecek

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından overlok kursu düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 12:03 Güncelleme: 14.12.2023 - 12:03
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        Kayseri'de overlok kursu düzenlenecek
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından overlok kursu düzenlenecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte mobilya üretimi yapan firmalara ara eleman yetiştirmek amacıyla istihdam garantili gerçekleştirilecek kurs için kayıtlar başladı.

        Kayseri Kariyer Merkezinin katkılarıyla açılacak kursa, 18 ila 35 yaş arası tüm vatandaşlar başvuru yapabilecek.

        Eğitimler, KAYMEK Sümer Tesisleri'nde ücretsiz olarak yüz yüze verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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