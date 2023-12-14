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        Kayseri'de yerel hayvan koruma görevlisi eğitimi tamamlandı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen yerel hayvan koruma görevlisi eğitimi tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 12:10 Güncelleme: 14.12.2023 - 12:33
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        Kayseri'de yerel hayvan koruma görevlisi eğitimi tamamlandı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen yerel hayvan koruma görevlisi eğitimi tamamlandı.

        İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda gerçekleştirilen eğitim, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda yapıldı.

        Veteriner hekimler tarafından verilen eğitimde katılımcılara, sokak hayvanlarının korunması, beslenmesi, zoonoz hastalıklar, yaşadıkları ortamların iyileştirilmesi ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilgili maddeleri hakkında bilgi verildi.

        Eğitim sonunda 8 kişiye, sertifikaları dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri

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