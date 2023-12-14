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        Kayseri'de öğrencilerin cinayetle sonuçlanan kavgasının "kelebek" bıçak tartışmasından çıktığı belirlendi

        Kayseri'de ortaokul öğrencisinin bir inşaatın çatısında okul arkadaşı tarafından bıçakla öldürülmesinin sebebinin, aralarındaki "kelebek" bıçak tartışmasından kaynaklandığı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 12:49 Güncelleme: 14.12.2023 - 13:21
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        Kayseri'de öğrencilerin cinayetle sonuçlanan kavgasının "kelebek" bıçak tartışmasından çıktığı belirlendi
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        Kayseri'de ortaokul öğrencisinin bir inşaatın çatısında okul arkadaşı tarafından bıçakla öldürülmesinin sebebinin, aralarındaki "kelebek" bıçak tartışmasından kaynaklandığı belirtildi.

        Alınan bilgiye göre, Şükrü Başyazıcıoğlu Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi T.Ş. (13), geçen hafta "kelebek" diye tabir edilen bıçakla okula geldi.

        Okul arkadaşı S.D. (12), 12 Aralık'ta bıçağı kendisine vermesini istediği T.Ş'yi tehdit etti.

        S.D'nin bıçağı tekrar istemesi üzerine T.Ş, bıçağı okulun yakınındaki bir inşaata sakladığını, oraya gidince vereceğini söyledi.

        Aynı okulun öğrencisi Ş.K. de ikili arasındaki sorunu çözmek için S.D. ve T.Ş. ile Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde olayın yaşandığı inşaata gitti.

        T.Ş'nin, inşaatın çatısında çıkan tartışmada, söz konusu bıçakla S.D'yi öldürdüğü öğrenildi.

        - Olay

        Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğüt Sokak'ta 12 Aralık'ta 6 katlı inşaatın çatı katından ses gelmesi üzerine olay yerine giden ekipler, S.D'yi bıçakla öldürülmüş halde bulmuştu. Cinayeti işlediği iddia edilen T.Ş, ailesinin ihbarıyla gözaltına alınmış, Ş.K. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanmıştı.

        Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Ş. hakimlikçe tutuklanmış, Ş.K. serbest bırakılmıştı.

        Galeri
        Galeri

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