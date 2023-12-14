Kayseri'de cinayetle sonuçlanan bıçaklı kavganın şüphelisi adliyede

Kayseri'de kavga ettiği kardeşlerden birini bıçakla öldürdüğü, diğerini yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye götürüldü.

Osmanlı Mahallesi Canıtez Sokak'ta dün çıkan kavgada, aralarında husumet bulunan S.D'yi bıçakla öldürdüğü, kardeşi R.D'yi de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan R.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

S.D'nin cenazesi ise Argıncık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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