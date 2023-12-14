Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de cinayetle sonuçlanan bıçaklı kavganın şüphelisi adliyede

        Kayseri'de kavga ettiği kardeşlerden birini bıçakla öldürdüğü, diğerini yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 14:22 Güncelleme: 14.12.2023 - 14:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de cinayetle sonuçlanan bıçaklı kavganın şüphelisi adliyede
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de kavga ettiği kardeşlerden birini bıçakla öldürdüğü, diğerini yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye götürüldü.

        Osmanlı Mahallesi Canıtez Sokak'ta dün çıkan kavgada, aralarında husumet bulunan S.D'yi bıçakla öldürdüğü, kardeşi R.D'yi de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan R.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        S.D'nin cenazesi ise Argıncık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Balkanlar'dan geliyor! Soğuk ve kar yolda... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Balkanlar'dan geliyor! Soğuk ve kar yolda... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Katil: 13 Maktul: 12 yaşındaydı! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Katil: 13 Maktul: 12 yaşındaydı! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'ye dönüp teslim olmalı
        Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'ye dönüp teslim olmalı
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        AFAD saat verdi! İstanbul ve Marmara için cuma alarmı!
        AFAD saat verdi! İstanbul ve Marmara için cuma alarmı!
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        Annesini iple boğmuştu! Son sözü soruldu... "Pes" dedirtti!
        Annesini iple boğmuştu! Son sözü soruldu... "Pes" dedirtti!
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        İlk Türk uzay yolcusunun gidiş tarihi belli oldu
        İlk Türk uzay yolcusunun gidiş tarihi belli oldu
        Bakan Bayraktar'dan yaz saati uygulaması açıklaması
        Bakan Bayraktar'dan yaz saati uygulaması açıklaması
        Portekiz'den Türk hakemlere davet
        Portekiz'den Türk hakemlere davet
        'Yan baktın' kavgası! Lisede korkunç olay!
        'Yan baktın' kavgası! Lisede korkunç olay!
        "Çocuklarımı göstermiyorlar"
        "Çocuklarımı göstermiyorlar"
        Fed ‘any’ kelimesi ile piyasaları yerinden oynattı
        Fed ‘any’ kelimesi ile piyasaları yerinden oynattı
        Trafik sigortasına asgari ücret limiti
        Trafik sigortasına asgari ücret limiti

        Benzer Haberler

        Kardeşlerden birini öldürüp, diğerini yaralayan şüpheli yakalandı
        Kardeşlerden birini öldürüp, diğerini yaralayan şüpheli yakalandı
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, KASKİ'yi ziyaret etti
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, KASKİ'yi ziyaret etti
        Kayseri'de öğrencilerin cinayetle sonuçlanan kavgasının "kelebek" bıçak tar...
        Kayseri'de öğrencilerin cinayetle sonuçlanan kavgasının "kelebek" bıçak tar...
        Kayseri'de yerel hayvan koruma görevlisi eğitimi tamamlandı
        Kayseri'de yerel hayvan koruma görevlisi eğitimi tamamlandı
        Kayseri'de overlok kursu düzenlenecek
        Kayseri'de overlok kursu düzenlenecek
        Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne Mutfak Sanatları Merkezi inş...
        Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne Mutfak Sanatları Merkezi inş...