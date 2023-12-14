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        Melikgazi'de yapımına başlanan Aile Sağlığı Merkezi inşası sürüyor

        Melikgazi Belediyesi ve hayırsever Hacı Mehmet Hisar tarafından ilçeye yaptırılan Ömer Ülfet Hisar Aile Sağlığı Merkezi'nin inşası devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 15:15 Güncelleme: 14.12.2023 - 15:56
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        Melikgazi'de yapımına başlanan Aile Sağlığı Merkezi inşası sürüyor
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        Melikgazi Belediyesi ve hayırsever Hacı Mehmet Hisar tarafından ilçeye yaptırılan Ömer Ülfet Hisar Aile Sağlığı Merkezi'nin inşası devam ediyor.

        Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı açıklamada, ilçenin farklı noktalarında yaşayan vatandaşlara daha konforlu sağlık hizmeti sunulması amacıyla yeni tesisler yaptıklarını belirtti.

        Bu anlamda yeni projeler üretmeye devam ettiklerini ifade eden Palancıoğlu, "İlçemize 5 yılda 15 Aile Sağlığı Merkezi kazandırdık. Demokrasi Mahallesi'ne hayırsever Hacı Mehmet Hisar ile birlikte yapacağımız sağlık merkezi inşasında sona yaklaştık. 4 hekim kapasiteye sahip merkez içerisinde muayenehaneler, tıbbi müdahale, aşı, bebek izlem, üreme sağlığı ve gebe takip odaları ile arşiv ve laboratuvar alanları yer alacak. Belediye olarak başta sağlık alanı olmak üzere ilçemizin yaşam kalitesini artıran projeler üretmeye, hizmetler sunmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Palancıoğlu, Aile Sağlığı Merkezinin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

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