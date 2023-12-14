Talas'ta muhtarlar toplantısı yapıldı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından aylık olarak gerçekleştirilen muhtarlar toplantısı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Yaşar Dönmez ile İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Akın Poçulu'nun katılımıyla gerçekleşen toplantı, Talas Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yalçın tarafından 2023 yılının ve geride kalan 5 yıllık sürecin değerlendirildiği toplantıya muhtarlar, yakalarındaki Filistin bayrağıyla katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dönmez, mahalli ve genel idari yönetimi olarak şanslı olduklarını bildirdi.

Güzel bir ilçede huzur içerisinde hem beraber çalıştıklarını hem de yaşadıklarını belirten Dönmez, "Güzel olan şeyleri söylemek lazım. Başta sayın başkanımız olmak üzere çok hassas, tecrübeli, sizlere çok büyük değer veren ve benim şimdiye kadar gördüğüm en büyük değeri veren bir belediye ile çalışıyorsunuz. Türkiye'de hiçbir ilçede böyle bir araya gelişin olmadığı kesin. Türkiye'de tek örnek. Bundan iyisi olmaz." ifadelerini kullandı.

Yalçın ise iyi bir çalışma sezonu geçirdiklerini ifade etti.

Hem muhtarlar hem mülki idare hem de jandarma açısından zor bir 5 yıl geçtiğine değinen Yalçın, şunları kaydetti:

"Belediye olarak her yere koşmaya çalıştık. Neden? İki sene kesintisiz koronavirüs, arkasından büyük deprem felaketiyle uğraştık. Allah bir daha göstermesin. 5 seneyi böyle zorlu ve mücadele dolu bir süreçle geçirdik. Ama Talas'ta belediye, muhtarlar, mülki idare ve jandarma olarak deprem ve korona sınavını iyi verdiğimizi düşünüyorum. Vatandaş da bunu gördü. Biz sizden razıyız, Allah'ta sizden razı olsun."

Başakpınar Muhtarı Cemalettin Sivritaş da belediye tarafından yapılan hizmetler sayesinde konum olarak güzel yerlere geldiklerini ve bu nedenle başta Belediye Başkanı Mustafa Yalçın olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.