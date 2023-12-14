Kayseri'de bir araçta 2 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığını belirledikleri bir aracı kent girişinde durdurdu.

Araçta, 2 kilo 700 gram metamfetamin ile 5 uyuşturucu hap bulundu.

Sürücü N.K.A, "uyuşturucu madde ticareti yapmak"tan gözaltına alındı.

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