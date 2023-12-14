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        Kayseri'de bir araçta 2 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 22:45 Güncelleme: 14.12.2023 - 22:49
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        Kayseri'de bir araçta 2 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığını belirledikleri bir aracı kent girişinde durdurdu.

        Araçta, 2 kilo 700 gram metamfetamin ile 5 uyuşturucu hap bulundu.

        Sürücü N.K.A, "uyuşturucu madde ticareti yapmak"tan gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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