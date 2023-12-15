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        Kayseri'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        Kayseri'nin Talas ilçesinde 11 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 12:00 Güncelleme: 15.12.2023 - 12:12
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        Kayseri'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Kayseri'nin Talas ilçesinde 11 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi Öznur Sokak'ta bir apartmanın 5'inci katındaki dairede yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

        Dairede oturan ve dumandan etkilenen S.Ş. ve eşi Ö.Ş. ile çocukları Z.N.Ş ve A.Ş, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

        Yangının, elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıktığı değerlendiriliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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