Kocasinan Belediyesi ihtiyaç sahibi 4 bin 200 aileye kışlık kıyafet dağıtıyor Kocasinan Belediyesi, kış mevsiminde 4 bin 200 aileye kışlık kıyafet dağıtımına devam ediyor.

Kocasinan Belediyesi, kış mevsiminde 4 bin 200 aileye kışlık kıyafet dağıtımına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2017 yılında hayata geçirilen "Kocasinan Gönüllüsü Projesi" kapsamında Dost Market'e yeni gelen kışlık kıyafetlerin dağıtımı sürüyor.

Kış mevsiminde ihtiyaç sahibi vatandaşlar için çalışma yaptıklarını belirten Kocasinan Belediyesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sosyal belediyecilik faaliyeti yürüttüklerini ifade etti.

Çolakbayrakdar, ihtiyaç sahibi ailelere market ve mağaza konforunda alışveriş imkanı verdiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik hizmetleriyle gönüllere dokunuyoruz. 'Dost Eli' çatısı altında hizmet veren Dost Market ve Dost Mağaza ile Kocasinan'daki ihtiyaç sahiplerine market ve mağaza konforunda alışveriş imkanı sağlıyoruz. Türkiye'de en iyi şekilde sosyal belediyecilik faaliyeti yürütüyoruz. 'Dost Eli' isimli sosyal yardım kartlarımızla, yılın 12 ayında ihtiyaç sahibi bütün ailelerimize destek oluyoruz. 'Dost Eli' ile Kocasinan'da uzatmadık el, dokunmadık gönül bırakmamanın çabası içerisindeyiz."