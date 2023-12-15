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        Bebeğini çöp konteynerine atarak ölümüne neden olan kadına müebbet hapis cezası

        Kayseri'de yeni doğan bebeğini havluya sarıp çöp konteynerine atarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan kadına müebbet hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 16:10 Güncelleme: 15.12.2023 - 16:10
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        Bebeğini çöp konteynerine atarak ölümüne neden olan kadına müebbet hapis cezası
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        Kayseri'de yeni doğan bebeğini havluya sarıp çöp konteynerine atarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan kadına müebbet hapis cezası verildi.

        2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada, "alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılanan F.T. ve avukatı hazır bulundu.

        F.T. savunmasında, bebeği doğduğunda hiç hareket etmediğini, nefes alması için akşama kadar beklediğini ancak durumunda değişiklik olmadığını öne sürerek, onu öldürmediğini iddia etti.

        Suçlamaları reddeden sanık, beraatını talep etti.

        Mahkeme heyeti, F.T'ye, "alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, "iyi hal" indirimiyle sanığın cezasını müebbet hapse çevirerek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

        Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde 4 Temmuz'da çöp konteynerinde havluya sarılı bebek bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirlemiş, gözaltına alınan anne F.T. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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