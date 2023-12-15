Büyükkılıç, Kayseri'deki terör saldırısının yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı 17 Aralık 2016'da düzenlenen terör saldırısının yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı 17 Aralık 2016'da düzenlenen terör saldırısının yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç, 17 Aralık 2016 sabahına Türkiye'nin, Kayseri'de çarşı iznine giderken kalleş bombalı saldırıda şehit olan 15 askerin acı haberi ile uyandığını hatırlatarak, hain saldırının üzerinden 7 yıl geçtiğini belirtti.

17 Aralık 2016 tarihinin Kayseri'nin en karanlık ve en acı günlerinden biri olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizi yüreğimize gömdük, cennet vatan uğruna elini, kolunu, bacağını ve gözlerini feda eden kahraman gazilerimizi bağrımıza bastık, dualarımız ile gazilerimize Cenab-ı Allah'tan şifalar diledik. Saldırının üzerinden 7 yıl geçti ama teröre kinimiz ilk günkü gibi dipdiri. Çünkü soğuk bir kış günü, otobüste sıcacık selfie çeken o yiğitlerimizin son fotoğrafları hala gözümüzün önünde. O gün Türkiye'nin dört bir yanına şehit ateşi düştü. Çünkü teröre o gün, 15 yiğit, 15 kahraman, 15 vatan evladı, 15 anasının kuzusu, 15 babasının yiğidi yani 15 şehit verdik."

Şehit ailelerine başsağlığı dileyen Büyükkılıç, "Milletimize bu acıları yaşatmak isteyen hainler, aziz milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği sayesinde emellerine asla ulaşamayacaklardır. Ne şehitlerimizi, gazilerimizi ne de o kalleş terör saldırısını unutmadık, unutmayacağız." ifadelerini kullandı.