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        Kayseri'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşini kurusıkı tabanca ile yaraladı

        Kayseri'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşini kurusıkı tabancayla yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 19:41 Güncelleme: 15.12.2023 - 19:50
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        Kayseri'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşini kurusıkı tabanca ile yaraladı
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        Kayseri'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşini kurusıkı tabancayla yaraladı.

        Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi Ersin Caddesi'nde bir apartmanda yaşayan ve boşanma aşamasındaki C.A. ile N.A. arasında tartışma çıktı.

        C.A. tartışma sırasında karısı N.A'yı kuru sıkı tabancayla yaraladı.

        Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        N.A. ambulansla hastaneye kaldırılırken polis C.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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