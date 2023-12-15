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        Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan sürücüler tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 23:30 Güncelleme: 15.12.2023 - 23:36
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        Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan sürücüler tedavi altına alındı.

        İ.Y'nin kullandığı 07 ANU 356 plakalı otomobil ile M.A.Ö'nün kontrolündeki 38 ADE 370 plakalı otomobil, Sivas Bulvarı Beyazşehir Kavşağı'nda çarpıştı.

        Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Araçta sıkışan M.A.Ö. itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı.

        M.A.Ö. ve yaralanan diğer sürücü İ.Y. Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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