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        Avrupa Kupası'nda moral bulan Melikgazi Kayseri Basketbol, ligde de çıkışını sürdürmek istiyor

        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 15. haftasında BOTAŞ'ı yenerek hem galibiyet serisini sürdürmek hem de devre arasına moralli girmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 11:04 Güncelleme: 16.12.2023 - 11:04
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        Avrupa Kupası'nda moral bulan Melikgazi Kayseri Basketbol, ligde de çıkışını sürdürmek istiyor
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        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 15. haftasında BOTAŞ'ı yenerek hem galibiyet serisini sürdürmek hem de devre arasına moralli girmek istiyor.

        Hem ligde hem de Avrupa'da üst sıraları hedefleyen Kayseri ekibi, 13 Aralık Çarşamba günü FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off ilk maçında İspanya'nın Movistar Estudiantes takımını 81-55 yenerek rövanş öncesinde önemli avantaj elde etti.

        FIBA Kadınlar Avrupa Kupası maçındaki farklı galibiyetle moral bulan Melikgazi Kayseri Basketbol, Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor ve Hatay Büyükşehir Belediyespor maçlarının ardından yarın deplasmanda BOTAŞ'ı da yenerek galibiyet serisini sürdürmeyi ve devre arasına moralli girmeyi hedefliyor.

        Melikgazi Kayseri Basketbol'un başantrenörü Emre Özsarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Kupası maçında alınan galibiyetin hem kulüp hem de Türk sporu için çok önemli olduğunu söyledi.

        Oyuncularının sahada ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını vurgulayan Özsarı, "Maça çok iyi hazırlanmıştık. Oyuncularımız tüm taktiklerimizi sahaya yansıttı. Gruplarda hiç yenilmeyen İspanya takımına karşı maça iyi başladık. Maçın başında elde ettiğimiz sayı avantajını karşılaşmanın sonuna kadar götürmeyi başardık." dedi.

        - "Avrupa'nın en iyi 16 takımından biri olarak dönmek istiyoruz"

        Rövanş maçında daha zor bir karşılaşmanın kendilerini beklediklerinin altını çizen Özsarı, şöyle devam etti:

        "İlk maçı 26 sayı farkla kazandık ama bu turu atladık, son 16’ya kaldık anlamına gelmiyor. İspanya'da bizi çok zor bir karşılaşma bekliyor. Rakibimiz evinde çok iyi oynuyor. Buradaki maçta 1,5 dakikada 12 sayılık bir seri yakaladılar. Eğer agresif bir oyun oynamazsak, onları yumuşak karşılarsak sorun yaşayabiliriz. Tur cebimizde gibi bir algı oluşmasını istemiyoruz. 26 sayı fark çok büyük bir avantaj ama zor bir maç bizi bekliyor. İnşallah turu atlayıp Kayseri'ye Avrupa'nın en iyi 16 takımından biri olarak dönmek istiyoruz."

        Melikgazi Kayseri Basketbol'un tecrübeli bir ekip olduğuna değinen Özsarı, hem ligde hem de Avrupa'da Türkiye ve Kayseri'yi en iyi şekilde temsil edeceklerine inandıklarını aktardı.

        - Türkiye Kupası hedefi

        Ligdeki hedeflerine ulaşabilmek adına BOTAŞ maçının da çok önemli olduğunu dile getiren Özsarı, şöyle devam etti:

        "Hem Avrupa'da hem ligde iyi bir mücadele veriyoruz. İzmit Belediyespor maçıyla başlayan iyi seri yakaladık. Botaş karşısında da kazanmak için oynayacağız. En azından ilk devrede 7. galibiyetimizi alarak play-off için iyi bir yerde olmak istiyoruz. BOTAŞ maçının başka bir önemi de var bizim için. Bu maçı kazandığımız takdirde Türkiye Kupası'na gitme ihtimalimiz de doğuyor. Son 5-6 yıldır Türkiye Kupası'na bir türlü gidemiyorduk. Bu yıl Türkiye Kupası da hedeflerimizin arasında. Onu da gerçekleştiririz diye düşünüyorum. İnşallah bu maçı alıp seriyi devam ettirmek ve devre arasına kazanarak girmek istiyoruz."

        Ligde birçok takımın 5-6 yabancı oyuncuyla mücadele ettiğini, ekibinde ise 4 yabancı sporcunun bulunduğunu ifade eden Özsarı, "Takımımın mücadelesinden memnunum. Açıkçası şu anda bir transfer söz konusu değil. Yönetimden de bu şekilde bir isteğim olmadı. Ekibime, oyuncularıma çok güveniyorum. Ama takımın içerisinde katkı sağlayacağına inandığım bir oyuncu olursa yönetimimizle bunu konuşup değerlendiririz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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