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        Kayserispor, Fenerbahçe maçına odaklandı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'un teknik direktör Recep Uçar, ligin 17. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecekleri maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 13:18 Güncelleme: 16.12.2023 - 13:18
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        Kayserispor, Fenerbahçe maçına odaklandı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'un teknik direktör Recep Uçar, ligin 17. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecekleri maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

        Uçar, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin birçok konuda ligin lideri olduğunu belirtti.

        Zor bir karşılaşma olacağını vurgulayan Uçar, şunları kaydetti:

        "Ligin en çok gol atan takımı, kaybettiğinde en kısa sürede topu kazanan, rakip kaleye en çok şut çeken takımı gibi birçok istatistikte lider olan bir takımla oynayacağız. Hem oyun hem de oyuncu gücü olan bir takım. Bunların hepsinin farkındayız ama biz de kendi evimizde oynadığımız maçlarda iyi bir grafik çizdik. Bizim amacımız bu maça en iyi şekilde hazırlanıp kendi oyunumuzu sahaya yansıtarak arzu ettiğimiz neticeyi almak. Bu sonuca kendi evimizde, taraftarımızın önünde ulaşacağımıza inanıyorum."

        Uçar, MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmanın bitiminde saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'e "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, "İnşallah en kısa sürede hem lig de hem de Avrupa'da maç yönetirken görürüz." ifadesini kullandı.

        Kayserisporlu futbolculardan Hasan Ali Kaldırım da Fenerbahçe'nin ligin en iyi futbol oynayan takımlarından olduğunu söyledi.

        Sahadan 3 puanla ayrılmak istediklerini belirten Kaldırım, "Ama bizim de iyi bir gidişatımız var. Öz güvenimiz yerinde. Bunu kendi sahamızda, taraftarımızın önünde sürdürmek istiyoruz. Ligin devre arasına 2 hafta kaldı. Araya girmeden alabildiğimiz kadar puan almamız gerekiyor." diye konuştu.

        Fenerbahçe'nin hücum anlamında da çok iyi bir takım olduğunu belirten Stephane Bahoken ise maça hazırlandıklarını ve ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

        - Antrenman

        Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde Kayserispor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, pas ve topa sahip olma çalışmalarıyla başladı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

        Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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