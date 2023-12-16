Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri Kariyer Merkezi aracılığıyla 4 bin 227 kişi iş buldu

        Kayseri Kariyer Merkezi, faaliyete geçtiği 2021 yılından bugüne kadar 4 bin 227 kişinin istihdam edilmesini sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 16:17 Güncelleme: 16.12.2023 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri Kariyer Merkezi aracılığıyla 4 bin 227 kişi iş buldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Kariyer Merkezi, faaliyete geçtiği 2021 yılından bugüne kadar 4 bin 227 kişinin istihdam edilmesini sağladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor.

        Kayseri ile ülke genelinde iş arayan kişilerle işçi arayan işletmeleri kendi platformunda buluşturan merkez, vasıflı, vasıfsız personel ve stajyer ile özellikle sanayinin aradığı ara eleman ya da teknik eleman ihtiyacını karşılıyor.

        Bugüne kadar 11 bin 304 iş başvurusu talebi alan merkez, 4 bin 227 kişinin istihdam edilmesini sağladı.

        İstihdam piyasasına yön veren kuruluşlardan olmayı hedefleyen Kayseri Kariyer Merkezi, bu kapsamda vatandaşlara yardımcı oluyor.

        Merkez, web sitesi ve cep telefonu uygulaması aracılığı ile de fırsatlara kolay erişim imkanı sağlıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Voleybolda Türk finali: Vakıf-Eczacı!
        Voleybolda Türk finali: Vakıf-Eczacı!
        Bahçeli: Ne söz verdiysek tutarız
        Bahçeli: Ne söz verdiysek tutarız
        Dünyada en yüksek kira artışı İstiklal'de
        Dünyada en yüksek kira artışı İstiklal'de
        Bir bölgemiz için yoğun kar uyarısı!
        Bir bölgemiz için yoğun kar uyarısı!
        Futbol hakemleri, maçlara çıkma kararı aldı
        Futbol hakemleri, maçlara çıkma kararı aldı
        Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin
        Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin
        Konutta satışlar düştü, kiralar ne olacak?
        Konutta satışlar düştü, kiralar ne olacak?
        ABD'den İsrail kararı
        ABD'den İsrail kararı
        Halil Umut Meler ilk kez konuştu!
        Halil Umut Meler ilk kez konuştu!
        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        Fenerbahçe'nin istediği rakam...
        Fenerbahçe'nin istediği rakam...
        Baba ile 2 oğlunu vurmuştu! Kamera görüntüsü ortaya çıktı!
        Baba ile 2 oğlunu vurmuştu! Kamera görüntüsü ortaya çıktı!
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        "Büyükekşi hakemlere baskı yaptı"
        "Büyükekşi hakemlere baskı yaptı"
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        Migreni olan çocuklara uyarı!
        Migreni olan çocuklara uyarı!
        10 ay sonra yeniden deprem bölgesinde…
        10 ay sonra yeniden deprem bölgesinde…
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Kayseri'de Cumhuriyet'in 100. Yılı'nda doğan 100 bebek için ağaç dikildi
        Kayseri'de Cumhuriyet'in 100. Yılı'nda doğan 100 bebek için ağaç dikildi
        Beşiktaş'taki saldırıda şehit olan polis Yasin İke'nin annesi, hayatını kay...
        Beşiktaş'taki saldırıda şehit olan polis Yasin İke'nin annesi, hayatını kay...
        Recep Uçar: Fenerbahçe karşısında arzu ettiğimiz skoru almak istiyoruz
        Recep Uçar: Fenerbahçe karşısında arzu ettiğimiz skoru almak istiyoruz
        Kayserispor, Fenerbahçe maçına odaklandı
        Kayserispor, Fenerbahçe maçına odaklandı
        Avrupa Kupası'nda moral bulan Melikgazi Kayseri Basketbol, ligde de çıkışın...
        Avrupa Kupası'nda moral bulan Melikgazi Kayseri Basketbol, ligde de çıkışın...
        Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
        Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı