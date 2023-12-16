Kayseri Kariyer Merkezi aracılığıyla 4 bin 227 kişi iş buldu Kayseri Kariyer Merkezi, faaliyete geçtiği 2021 yılından bugüne kadar 4 bin 227 kişinin istihdam edilmesini sağladı.

Kayseri Kariyer Merkezi, faaliyete geçtiği 2021 yılından bugüne kadar 4 bin 227 kişinin istihdam edilmesini sağladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor.

Kayseri ile ülke genelinde iş arayan kişilerle işçi arayan işletmeleri kendi platformunda buluşturan merkez, vasıflı, vasıfsız personel ve stajyer ile özellikle sanayinin aradığı ara eleman ya da teknik eleman ihtiyacını karşılıyor.

Bugüne kadar 11 bin 304 iş başvurusu talebi alan merkez, 4 bin 227 kişinin istihdam edilmesini sağladı.

İstihdam piyasasına yön veren kuruluşlardan olmayı hedefleyen Kayseri Kariyer Merkezi, bu kapsamda vatandaşlara yardımcı oluyor.

Merkez, web sitesi ve cep telefonu uygulaması aracılığı ile de fırsatlara kolay erişim imkanı sağlıyor.