Şehit polis memuru Yasin İke'nin vefat eden annesi toprağa verildi

İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan polis memuru Yasin İke'nin 73 yaşında vefat eden annesi toprağa verildi.

İstanbul'da, 2016 yılında Beşiktaş'taki çevik kuvvet polislerini hedef alan terör saldırısında şehit düşen Yasin İke'nin annesi Yeter İke, nefes darlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.

Ailesi tarafından hastane morgundan alınan cenaze, Hulusi Akar Camii'ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından İke'nin cenazesi Asri Mezarlık'ta defnedildi.

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