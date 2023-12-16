Kayseri'de bir çocuk, araçtan tüfekle ateş edilmesi sonucu yaralandı
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde araçtan tüfekle ateş edilmesi sonucu 13 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde araçtan tüfekle ateş edilmesi sonucu 13 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi Uzay Caddesi'nde, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen araçtan bir eve tüfekle ateş edildi.
Yaralanan A.T. (13), ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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