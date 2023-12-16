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        Kayseri'de bir çocuk, araçtan tüfekle ateş edilmesi sonucu yaralandı

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde araçtan tüfekle ateş edilmesi sonucu 13 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 21:38 Güncelleme: 16.12.2023 - 21:58
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        Kayseri'de bir çocuk, araçtan tüfekle ateş edilmesi sonucu yaralandı
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        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde araçtan tüfekle ateş edilmesi sonucu 13 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

        Yıldırım Beyazıt Mahallesi Uzay Caddesi'nde, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen araçtan bir eve tüfekle ateş edildi.

        Yaralanan A.T. (13), ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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