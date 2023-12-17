Kayseri'de atık yağ biriktirene temizlik seti hediye ediliyor Kayseri'de, Kocasinan Belediyesi tarafından 4 litre atık yağ biriktiren vatandaşlara temizlik seti veriliyor.

Kayseri'de, Kocasinan Belediyesi tarafından 4 litre atık yağ biriktiren vatandaşlara temizlik seti veriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2 yıl önce başlatılan uygulama kapsamında evlerinde atık yağ biriktiren vatandaşlar belediye ile irtibata geçiyor.

Belediye ekipleri tarafından evlerden alınan 4 litre atık yağ karşılığında vatandaşlara temizlik seti hediye ediliyor.

Uygulamanın başladığı günden bu yana yaklaşık 4 bin 400 litre atık yağ toplanırken, 1100 vatandaşa ise temizlik seti verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, doğayı korumak ve geri dönüşüme daha fazla katkı sağlamak amacıyla böyle bir uygulama başlattıklarını belirtti.

Çevre dostu belediyecilik anlayışıyla proje ve hizmetler ortaya koyduklarını aktaran Çolakbayrakdar, "Doğayı ve çevreyi korumak için sürekli yeni projeler üretiyoruz. Sadece Kocasinan için değil, daha temiz çevre ve daha yaşanabilir Türkiye için çalışıyoruz. Yapılan örnek projelerimizle gelecek nesillere daha temiz ve daha güzel bir Türkiye bırakılmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.