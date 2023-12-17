Başkan Yalçın, yapımı devam eden engelli rehabilitasyon merkezini inceledi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, inşası süren Yunus Büyükkuşoğlu Engelli Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Talas Yukarı Mahalle'de mülkiyeti belediyeye ait arsaya hayırsever Yunus Büyükkuşoğlu tarafından yaptırılan ve toplamda 4 bin metrekarelik alana sahip merkezdeki çalışmalarda son gelindi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Yalçın, işçilerle çay içerek sohbet etti.

İşçilere kolaylık dileyen Yalçın, 1950 metrekaresi kapalı olacak merkezde terapi, yaşlı bakım, revir ve seminer odaları, resim, akıl oyunları, müzik ve el işi atölyeleri, ortak sosyalleşme alanları, fizyoterapi ve hipoterapi odası, spor alanları ve yüzme havuzu gibi bölümlerin yer alacağını sözlerine ekledi.