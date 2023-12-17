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        Kayseri'de 6 firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 12:16 Güncelleme: 17.12.2023 - 12:16
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        Kayseri'de 6 firari hükümlü yakalandı
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        Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalamasına yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda, haklarında 1 yıl 8 ay ila 10 yıl 3 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K, N.Y, M.B, H.E.K, K.T. ve B.A. yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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