Talas Belediye Başkanı Yalçın, muhtarlarla buluştu
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, merkezdeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, merkezdeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve İlçe Emniyet Müdürü Osman Öztürk'ün de katılımıyla Başkanlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, muhtarların görüş ve talepleri konuşuldu.
Burada konuşan Yalçın, iyi bir çalışma sezonu geçirdiklerini belirterek, gerek Kovid-19 gerekse deprem dönemi başta olmak üzere yapılan hizmetler ve yürütülen çalışmalarda başarılı bir sınav verdiklerini kaydetti.
Muhtarlar da Talas Belediyesi tarafından mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı Yalçın'a teşekkür etti.
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