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        Başkan Büyükkılıç'tan sosyal yardımlaşma derneğine ait markete ziyaret

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Feneri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine ait marketi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 14:20 Güncelleme: 17.12.2023 - 14:31
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        Başkan Büyükkılıç'tan sosyal yardımlaşma derneğine ait markete ziyaret
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Feneri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine ait marketi ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, ihtiyaç sahibi aileler için kurulan ve Kayseri'de uzun yıllardır faaliyetlerini gösteren marketi gezdi.

        Burada yetkililerden bilgi alan Büyükkılıç, markete yardım eden hayırseverlere minnettar olduklarını belirtti.

        Dernek yöneticisi Ahmet Gümüş de Büyükkılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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