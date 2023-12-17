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        Başkan Büyükkılıç, asfalt yenileme çalışmasını inceledi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentteki asfalt yenileme çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 14:23 Güncelleme: 17.12.2023 - 14:32
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        Başkan Büyükkılıç, asfalt yenileme çalışmasını inceledi
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentteki asfalt yenileme çalışmalarını inceledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince Organize Sanayi Bölgesi'ne ulaşımı sağlayan yollardan birisi olan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda asfalt yenileme çalışmaları sürüyor.

        Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükkılıç, görevlilere kolaylıklar dileyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, ulaşım konforunu arttıracak ve sürücülere daha güvenli ulaşım imkanı tanıyacak yatırımların devam ettiği kaydetti.

        Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekibine yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür eden Büyükkılıç, vatandaşları da trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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