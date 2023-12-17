Başkan Büyükkılıç, asfalt yenileme çalışmasını inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentteki asfalt yenileme çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince Organize Sanayi Bölgesi'ne ulaşımı sağlayan yollardan birisi olan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda asfalt yenileme çalışmaları sürüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükkılıç, görevlilere kolaylıklar dileyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, ulaşım konforunu arttıracak ve sürücülere daha güvenli ulaşım imkanı tanıyacak yatırımların devam ettiği kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekibine yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür eden Büyükkılıç, vatandaşları da trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.