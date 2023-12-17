Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayserispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, 17. haftada Fenerbahçe ile 20 Aralık Çarşamba günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 16:16 Güncelleme: 17.12.2023 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayserispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, 17. haftada Fenerbahçe ile 20 Aralık Çarşamba günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla sürdü.

        İdman, top kapma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

        Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Çanakkale'de şiddetli sağanak sonrası zor anlar!
        Çanakkale'de şiddetli sağanak sonrası zor anlar!
        Nefes kesen heyecan! Final setine gidildi!
        Nefes kesen heyecan! Final setine gidildi!
        Seçil Erzan’dan şoke eden mesaj!
        Seçil Erzan’dan şoke eden mesaj!
        Avrupa golcüsü Batshuayi!
        Avrupa golcüsü Batshuayi!
        Bu çocuklar hınçlarını kimden çıkarıyor?
        Bu çocuklar hınçlarını kimden çıkarıyor?
        Türkiye'de ilk olacak!
        Türkiye'de ilk olacak!
        21 günlük kâbus mesajla bitti!
        21 günlük kâbus mesajla bitti!
        Okuldaki kahreden ölüme inceleme başlatıldı
        Okuldaki kahreden ölüme inceleme başlatıldı
        Putin Biden'ın sözlerini yorumladı: Saçmalık
        Putin Biden'ın sözlerini yorumladı: Saçmalık
        Şehirler arası otobüslere anlık hız takibi
        Şehirler arası otobüslere anlık hız takibi
        13 yaşındaki kız çocuğunu öldürdü, mukavva detayı yakalattı!
        13 yaşındaki kız çocuğunu öldürdü, mukavva detayı yakalattı!
        Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı!
        Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı!
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Hakemler ne istiyor?
        Hakemler ne istiyor?
        Toplumun ortak paydası
        Toplumun ortak paydası
        Rehine yakınlarından Netanyahu'ya tepki
        Rehine yakınlarından Netanyahu'ya tepki
        "Türkler çok iyi insanlar"
        "Türkler çok iyi insanlar"
        Çocukların başı neden ağrır?
        Çocukların başı neden ağrır?
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Kayseri'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
        Kayseri'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor Kulübünü...
        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor Kulübünü...
        Başkan Büyükkılıç, asfalt yenileme çalışmasını inceledi
        Başkan Büyükkılıç, asfalt yenileme çalışmasını inceledi
        Başkan Büyükkılıç'tan sosyal yardımlaşma derneğine ait markete ziyaret
        Başkan Büyükkılıç'tan sosyal yardımlaşma derneğine ait markete ziyaret
        Kayseri'de 7 yıl önce terör saldırısında şehit olan 15 asker anıldı
        Kayseri'de 7 yıl önce terör saldırısında şehit olan 15 asker anıldı
        Talas Belediye Başkanı Yalçın, muhtarlarla buluştu
        Talas Belediye Başkanı Yalçın, muhtarlarla buluştu