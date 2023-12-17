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        Kayseri'de Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

        Kayseri'de Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 16:35 Güncelleme: 17.12.2023 - 16:47
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        Kayseri'de Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
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        Kayseri'de Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki Bürüngüz Camisi önünde toplanan grup, ellerindeki Filistin bayrakları ile pankartlarla Atatürk Anıtı'na kadar yürüyerek Filistin lehine slogan attı.

        Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, tüm mazlumların yanında olduklarını söyledi.

        İsrail devletinin insanlık için bir problem olduğunu belirten Şahin, şöyle konuştu:

        "Bilinmelidir ki Filistin davası yalnız kendileri için değil, İslam'ın ve Müslümanların izzetini, özgürlüğünü, şerefini ve haysiyetini korumak için savaşan, mücadele eden ve bu uğurda gerektiğinde gözünü kırpmadan canını feda eden özgürlüğüne düşkün, şerefli direnişçilerin davasıdır. Bugün her zaman olduğundan daha fazla sorumlulukla, azimle, cihat ruhuyla Filistin'in yanında olma günüdür. İsrail'i, işgal ettiği Filistin topraklarından çıkarmak tüm Müslümanların görevidir"

        Etkinlik, yapılan duanın ardından son buldu.

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        Galeri
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