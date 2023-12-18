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        Kayseri'de aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Kayseri'de 20 yaşındaki genç, yolun karşısına geçmek isterken aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 12:13 Güncelleme: 18.12.2023 - 12:14
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        Kayseri'de aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        Kayseri'de 20 yaşındaki genç, yolun karşısına geçmek isterken aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen araç, Kocasinan Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen 20 yaşındaki Fulya T'ye çarptı.

        İhbar sonucu olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Fulya T, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Cenaze, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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