Kayseri'de aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kayseri'de 20 yaşındaki genç, yolun karşısına geçmek isterken aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen araç, Kocasinan Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen 20 yaşındaki Fulya T'ye çarptı.

İhbar sonucu olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Fulya T, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.