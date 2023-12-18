Kocasinan Belediyesi 218 çölyaklı aileye gıda yardımında bulundu

Kocasinan Belediyesi, çölyaklı 218 aileye glütensiz ürün dağıtıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, 2017 yılında başlattıkları uygulama kapsamında bu yıl 218 aileye 960 koli glütensiz gıda paketi dağıttıklarını belirtti.

Bugüne kadar 5 bin 635 glütensiz gıda paketi dağıttıklarını aktaran Çolakbayrakdar, bu bireylerin farklı projelerle yanlarında olmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Belediye olarak her kesimin hayatını kolaylaştırmak ve onların mutluluklarını artırmak için hizmet ürettiklerini ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Belediye olarak alerjik hassasiyeti bulunan hemşehrilerimize destek oluyor ve özel olarak hazırladığımız glütensiz ürün paketlerini çölyaklı ailelere ulaştırıyoruz. Hem restoran hem de paket hizmeti verdiğimiz tesisimizde ürettiğimiz ürünleri, Türkiye’nin her bir tarafına ulaştırıyoruz. İnsanların hayatını kolaylaştırmak için belediyecilik faaliyetini yaptığımızı sözle söylerken, bu ve buna benzer tesisleri hayata geçirerek bir fiil sözlerimizin ardından olduğumuzu ve hayata geçirdiğimizin ispatını göstermiş oluyoruz."​​​​​​​