Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'deki operasyonlarda 44 hükümlü ve şüpheli yakalandı

        Kayseri'de polis ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 44 hükümlü ve zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 17:20 Güncelleme: 18.12.2023 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'deki operasyonlarda 44 hükümlü ve şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de polis ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 44 hükümlü ve zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 11-18 Aralık'ta aranması bulunanlara yönelik çalışma yaptı.

        Operasyonlarda, firari 18 hükümlü ile aranması olan 26 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Zorba veli okulu basıp hamile öğretmene saldırdı!
        Zorba veli okulu basıp hamile öğretmene saldırdı!
        AB ile vize krizi aşılıyor mu?
        AB ile vize krizi aşılıyor mu?
        Polat çifti soruşturmasında yeni gelişme!
        Polat çifti soruşturmasında yeni gelişme!
        100. yılda Budapeşte'ye kritik ziyaret
        100. yılda Budapeşte'ye kritik ziyaret
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!
        Otonom 'kıyamet' yaşanır mı?
        Otonom 'kıyamet' yaşanır mı?
        İşte dev eşleşmeler!
        İşte dev eşleşmeler!
        Türkü bara kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Türkü bara kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Araştırma ortaya koydu! Sosyal medya kullanımını 30 dakika azaltmak...
        Araştırma ortaya koydu! Sosyal medya kullanımını 30 dakika azaltmak...
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        İstanbul'da yaşandı! Otomobiline çarptılar! 6 milyon TL'lik gasp!
        İstanbul'da yaşandı! Otomobiline çarptılar! 6 milyon TL'lik gasp!
        İşte Arda Güler'in dönüş tarihi!
        İşte Arda Güler'in dönüş tarihi!
        Milyarlarca dolarlık servetini bahçıvanına bırakacak
        Milyarlarca dolarlık servetini bahçıvanına bırakacak
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek... Hapis cezası 2-5 yıla çıkıyor
        Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek... Hapis cezası 2-5 yıla çıkıyor
        "Kadınların hayata karşı mücadelesinin hikâyesi"
        "Kadınların hayata karşı mücadelesinin hikâyesi"
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı
        Çalışanlara vergide adalet
        Çalışanlara vergide adalet

        Benzer Haberler

        Hacılar ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor
        Hacılar ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'de aracın çarptığı Fulya öldü, kaçan sürücü aranıyor
        Kayseri'de aracın çarptığı Fulya öldü, kaçan sürücü aranıyor
        Kocasinan Belediyesi 218 çölyaklı aileye gıda yardımında bulundu
        Kocasinan Belediyesi 218 çölyaklı aileye gıda yardımında bulundu
        Kayseri'de inşaatın 9'uncu katından düşen işçi öldü
        Kayseri'de inşaatın 9'uncu katından düşen işçi öldü
        KAYMEK'in 3'üncüsünü düzenlediği kitap okuma yarışmasının ödül töreni gerçe...
        KAYMEK'in 3'üncüsünü düzenlediği kitap okuma yarışmasının ödül töreni gerçe...