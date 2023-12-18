Kayseri'deki operasyonlarda 44 hükümlü ve şüpheli yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 44 hükümlü ve zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 11-18 Aralık'ta aranması bulunanlara yönelik çalışma yaptı.

Operasyonlarda, firari 18 hükümlü ile aranması olan 26 şüpheli gözaltına alındı.

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