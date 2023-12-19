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        KASKİ 4,5 yılda 139 sondaj kuyusu açtı

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından 4,5 yılda 53 milyon 534 bin TL maliyetle 139 sondaj kuyusu açıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 11:32 Güncelleme: 19.12.2023 - 11:32
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        KASKİ 4,5 yılda 139 sondaj kuyusu açtı
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        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından 4,5 yılda 53 milyon 534 bin TL maliyetle 139 sondaj kuyusu açıldığını bildirdi.

        Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, kentin daha güçlü altyapıya kavuşması için KASKİ Genel Müdürlüğünün arıtma tesisleri, Güneş Enerji Santralleri (GES), içme suyu, kanalizasyon, içme suyu sondaj kuyuları ve su depoları inşası gibi önemli projelerle çıtayı her geçen gün yükselttiğini belirtti.

        Yeni projelerle vatandaşların yaşam kalitesini iyileştirmeye devam edeceklerini aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Kentimizin tamamında vatandaşlarımıza uzun yıllar kesintisiz, kaliteli, standartlara uygun içme suyu temin etmek temel önceliğimizdir. Maalesef dünya genelinde küresel ısınma ve artan su tüketimi nedeniyle tatlı su kaynaklarında azalma yaşanmakta. Durum böyle olunca da su iletiminden ve yönetiminden sorumlu kuruluşumuz olan KASKİ'miz ile yeni su kaynaklarına yönelerek suyu verimli kullanmak, hemşehrilerimizin sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ihtiyacını koruma altına almak amacıyla sondaj kuyuları açıyoruz. Bu kapsamda KASKİ'miz kent genelinde yeterli miktarda içme suyu iletimi için sürekli yeni kaynak arayışlarına yönelerek geride kalan 4,5 yılık süreçte merkez ve ilçelerde toplam maliyeti 53 milyon 534 bin TL olan 139 sondaj kuyusu açtı."

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