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        ERÜ Rektörü Prof. Dr. Altun, kız öğrenci yurdunu ziyaret etti

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) Kocasinan Kız Öğrenci Yurdu öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 11:47 Güncelleme: 19.12.2023 - 11:47
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        ERÜ Rektörü Prof. Dr. Altun, kız öğrenci yurdunu ziyaret etti
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        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) Kocasinan Kız Öğrenci Yurdu öğrencileriyle bir araya geldi.

        ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Erciyes Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Altun'un yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, KYK Kocasinan Kız Yurdu Müdürü Zahide Aygen ile öğrenciler katıldı.

        Burada konuşan Altun, öğrencilere ERÜ hakkında bilgi verdi.

        Üniversite bünyesinde aktif birçok öğrenci kulübünün faaliyet gösterdiğine dikkati çeken Altun, öğrencilere yeteneklerine göre kulüplerde görev almalarını tavsiye etti.

        Altun, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını cevapladı.

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