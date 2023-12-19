Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, yol çalışmasını denetledi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Erenköy Mahallesi Ardıçtepe bölgesindeki yol çalışmasını denetledi.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, hava şartları uygun olduğu sürece alt yapı ve üst yapı çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Erenköy, Hisarcık, Kıranardı, Becen, Altınoluk, Eğribucak gibi mahallelerde yapılaşmanın arttığına dikkati çeken Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Buralarda eskiye göre kışın da oturma sayısı arttı. Biz de bu kapsamda Erenköy Mahallesi'nden Hayman'ya çıkan yolda genişletme çalışması yapıyoruz. Bu bölge oldukça sarp, kayalık bir alandı. Kayaları kırdık ve istinat duvarlarını da yaptık. Burada hummalı bir çalışma var. Şu anda büyük ölçüde çalışmamızın son aşamasına geldik. İnşallah burası bittiğinde hem kaza riski önlenmiş olacak hem de yol genişlediği için otobüsler çok daha rahat geçecek. Bu çalışma buraya değer katacak."