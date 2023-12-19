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        Kayseri'de Küçük Dostlar Ambulansı bu yıl 1204 can kurtardı

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2017 yılında hizmete sunulan Küçük Dostlar Ambulansı ile bu yıl 1204 can kurtardıklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 12:37 Güncelleme: 19.12.2023 - 12:37
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        Kayseri'de Küçük Dostlar Ambulansı bu yıl 1204 can kurtardı
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        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2017 yılında hizmete sunulan Küçük Dostlar Ambulansı ile bu yıl 1204 can kurtardıklarını belirtti.

        Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, şehrin doğasına, çevresine ve insanına hizmet ettiklerini ifade ederek, sahipsiz hayvanları ve diğer canlıların yaşam şartlarını daha da iyileştirmek adına da bazı projeleri hayata geçirdiklerini dile getirdi.

        Küçük Dostlar Ambulansı ile 7 gün 24 saat hizmet verdiklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Bu yıl hizmete sunduğumuz ve kısa sürede yoğun ilgi gören kedilere özel bungalov evler, kedi köprüsü, oyun, tırmanma ve toplu yaşamla beslenme alanlarının da yer aldığı Kedi Kasabası ziyaretçi akınına uğruyor. 2017 yılında hayata geçirdiğimiz Küçük Dostlar Ambulans hizmetimizle de küçük dostlarımıza destek oluyoruz. İhbarlar doğrultusunda harekete geçen tam donanımlı ambulansımız, 2017 yılında 574, 2018 yılında 1069, 2019 yılında 908, 2020 yılında 931, 2021 yılında 919, 2022 yılında 2 bin 38, bu yıl ise 1204 olmak üzere toplam 7 bin 643 hasta ve yaralı hayvanın imdadına yetişti."

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