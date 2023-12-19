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        Başkan Büyükkılıç Erciyes'teki termal su sondaj çalışmalarını inceledi

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'teki termal su sondaj çalışmalarını yerinde inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 15:44 Güncelleme: 19.12.2023 - 15:54
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        Başkan Büyükkılıç Erciyes'teki termal su sondaj çalışmalarını inceledi
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        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'teki termal su sondaj çalışmalarını yerinde inceledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Erciyes'in turizm potansiyelini arttırmak ve 12 ay kullanılabilir merkez haline getirmek için başlatılan sondaj çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla Erciyes'in dört mevsim hem Türkiye'nin hem de dünyanın gözdesi olacağını kaydetti.

        Erciyes'in her geçen gün geliştirmeye ve tanıtmaya devam ettiklerini vurgulayan Büyükkılıç, "Yollarımız otoban gibi o da çok önemli. Ulaşım sorunu yok, rahatlıkla keyifli bir ortamda ulaşacağı ve yararlanacağı, şehir merkezinden de rahatlıkla 15-20 dakika içerisinde çıkabileceği bir ortam. Havaalanından 30 dakika." ifadelerini kullandı.

        Büyükkılıç, bir taraftan kayak turizmi imkanı sunan Erciyes'in diğer taraftan spor faaliyetlerine uygun tesisleri ile spora ve sporcuya, öte yandan da sondaj çalışmaları ile rastlanan sıcak suyu ile termal turizmde de yerini alacağını belirtti.

        Ziyarette Büyükılıç'a Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ile daire başkanları da eşlik etti.

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