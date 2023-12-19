Kayseri'den kısa kısa

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, görevde yükselme sınavını kazanarak zabıta komiseri olmaya hak kazanan personele rozet taktı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık Toplantı Salonu'ndaki programda zabıta ekibine hitap eden Başkan Yalçın, belediye personelinin bir ağaç gibi köküyle, budağıyla tek vücut olduğunu belirterek, zabıtanın bu ekip içerisinde en önemli görevlerden birini icra ettiğini vurguladı.

Kayseri'nin dilencisi, seyyar satıcısı bulunmayan merkez ilçesi olduklarını ifade eden Yalçın, zabıta personeline teşekkür etti.

- Talas'ta yapı ruhsatı hızlı sonuçlanıyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediye olarak yapı ruhsatı başvurusunu hızla sonuçlandırdıklarını belirtti.

Yalçın, inşaat sektörünün önemine değinerek, sektörün 200'ü doğrudan 2 bini dolaylı olmak üzere binlerce iş kolunu içinde barındırdığına dikkati çekti.

İnşaat konusuna hassasiyetle yaklaştıklarını ifade eden Yalçın, yapı ruhsatı başvurusunu hızlı şekilde sonlandırdıklarını, bunun sonucunda müteahhit firmaların işlerini kolaylıkla halledip inşaatlarını tamamladıklarını, 2023 yılı boyunca yaklaşık 500 yapı ruhsatı verdiklerini kaydetti.

- Melikgazi'de ihale

Melikgazi Belediyesi, Kazım Karabekir, Anbar ve Battalgazi mahallelerinde mülkiyeti kendisine ait 11 daire ve 8 iş yerini 20 Aralık'ta saat 14.00'te ihale ile satacak.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ihalenin büyük bir fırsat olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Birçok mahallede kentsel dönüşüm çalışması yapıyor, vatandaşlarımızı yeni evlerine kavuşturuyoruz. Bu kapsamda Kazım Karabekir, Anbar ve Battalgazi mahallelerinde bulunan daire ve iş yerlerimizi Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenleyeceğimiz ihale ile satışa sunacağız. Dairelerimiz 3+1 ve 2+1 olmak üzere 125 metrekareden 160 metrekareye kadar farklı büyüklükte. Kazım Karabekir, Anbar ve Battalgazi mahallelerimizde yapmış olduğumuz kentsel dönüşüm çalışmalarımızla mahallelerimiz yenilendi, değişti ve güzelleşti. Çehresi de yaptığımız okul, cami, sağlık ocağı, yollar ve parklar gibi hizmetlerle çok daha güzel hale geldi. İhalelerden elde ettiğimiz gelir ilçemizin yaşam kalitesinin artmasına vesile olacak."