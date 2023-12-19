Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'ye geldi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Mondihome Kayserispor ile yapacağı karşılaşma için Kayseri'ye geldi.

Fenerbahçe kafilesi, yarınki karşılaşma için uçakla Kayseri Havalimanı'na ulaştı.

Sarı-lacivertli takımı, havalimanı çıkışında Fenerbahçe taraftarı tezahüratlarla karşıladı.

Takım, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Mondihome Kayserispor-Fenerbahçe maçı, RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak.

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