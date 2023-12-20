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        Kayseri'deki Mutlu Evlilik Akademisi sona erdi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından Mutlu Evlilik Akademisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 11:00 Güncelleme: 20.12.2023 - 11:18
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        Kayseri'deki Mutlu Evlilik Akademisi sona erdi
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından Mutlu Evlilik Akademisi düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, KAYMEK bünyesindeki Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi'nce gerçekleştirilen akademinin eğitimleri, Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Zekeriya Temircan ile Aile ve Dini Rehberlik Bürosu İl Koordinatörü Betül Kilci tarafından verildi.

        Eğitim süresince kursiyerlere, kendini tanıma becerileri, hayat arkadaşımı nasıl seçebilirim, aile akraba müdahalesi ve mahremiyet sınırları, çatışma ve problem çözme ile evlilik ve kültür gibi konularda bilgiler aktarıldı.

        Kurs sonunda 97 kişiye, Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanı ve Genel Koordinatör Cenani Ayaydın'ın da katılımıyla sertifika verildi.

        Galeri
        Galeri

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